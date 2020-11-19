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У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Робоча група з урегулювання конституційної кризи, яку створили після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, дійшла згоди, що ця норма виявилася неефективною і більш дієвим покаранням за брехню в деклараціях для посадовців будуть громадські роботи.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" назвали найефективніший спосіб покарання для чиновників за брехню в деклараціях
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R2
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03
Украл 50 миллионов с бюджета - наказание 10 дней уборки листьев на улице. Очень "болісне" наказание. Это даже не клоуны.
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BIGor
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:38
"А на ликеро-водочный можно?"
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Ragnar
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:56
Да, это не клоуны! Это хитрожопые!
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sunleo71
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:18
Конфискация имущества в 10-кратном размере от сокрытого от декларирования. Для бизнеса налоговая не стесняется применять такую практику - а для чинуш у нас демократия.
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d_s_n
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:39
Самый действенный способ - изъятие "забытого"
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b99500360
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:58
По ее словам, приговор по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, был вынесен только один раз. Поэтому, нардеп высказалась, что статья фактически не работает.
Ровно в 17 раз уменьшила. С соседней ветки:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48313 ... en-ot-napk
В НАПК объяснили, что по результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания:
...
17 случаев – лишение свободы на срок от года до года и шести месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года.
...
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yanyura
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5
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:07
Для цього потрібно виділити у бюджеті кошти, щоб побудувати паперові міста, де і відбуватимуть своє покарання чиновники.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:20
При чем тут ложь? Где деньги взял теперь вопрос не стоит?
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Moimir
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:30
"....В то же время, как уточнила Ольга Совгиря, общественные работы будут более эффективным способом воздействия на чиновников...."
Присела такая и за всех все порешала.
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demon0983886848
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