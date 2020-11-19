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У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:52
svyatoslav_hromyak написав:
Для цього потрібно виділити у бюджеті кошти, щоб побудувати паперові міста, де і відбуватимуть своє покарання чиновники.
Не подсказывайте, а то реализуют на практике.
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Ragnar
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