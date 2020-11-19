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У "Слузі народу" назвали
найефективніший спосіб...

У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:52

  svyatoslav_hromyak написав:Для цього потрібно виділити у бюджеті кошти, щоб побудувати паперові міста, де і відбуватимуть своє покарання чиновники.

Не подсказывайте, а то реализуют на практике.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:14

лучше бы "слуги народа" начали бы с себя и подумали бы о наказании за ложь своим избирателям...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:16

А я пропоную ще більш кардинальні міри. Хабарників насварити, нехай червоніють.
kumaron
 
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