Не подсказывайте, а то реализуют на практике.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:52
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:14
лучше бы "слуги народа" начали бы с себя и подумали бы о наказании за ложь своим избирателям...
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:16
А я пропоную ще більш кардинальні міри. Хабарників насварити, нехай червоніють.
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