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У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:52
svyatoslav_hromyak написав:
Для цього потрібно виділити у бюджеті кошти, щоб побудувати паперові міста, де і відбуватимуть своє покарання чиновники.
Не подсказывайте, а то реализуют на практике.
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Ragnar
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:14
лучше бы "слуги народа" начали бы с себя и подумали бы о наказании за ложь своим избирателям...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:16
А я пропоную ще більш кардинальні міри. Хабарників насварити, нехай червоніють.
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kumaron
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:07
А як же довічне ув'язнення, про яке зелений запитував?
kumaron написав:
А я пропоную ще більш кардинальні міри. Хабарників насварити, нехай червоніють.
І в куток поставити!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 06:12
Штраф у 10-ти кратному розмірі від того що не задекларував та виправні роботи на уроці вулиць!!!!
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