Не подсказывайте, а то реализуют на практике.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:52
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:14
лучше бы "слуги народа" начали бы с себя и подумали бы о наказании за ложь своим избирателям...
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:16
А я пропоную ще більш кардинальні міри. Хабарників насварити, нехай червоніють.
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:07
Додано: Чет 03 гру, 2020 06:12
Штраф у 10-ти кратному розмірі від того що не задекларував та виправні роботи на уроці вулиць!!!!
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:27
Общественные работы с доступом общественности! Чтоб каждый мог подойти и спроить: "Где деньги взял?!". А за нечестный/уклончивый/оскорбительный ответ пендюль! И так месяц под камерами с онлайн трансляцией
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:31
Зачем такая жестокость,общественные работы?Не убил,не ограбил..Наказание должно быть как то пропорционально правонарушению.На первый раз можно на собрании вынести порицание и осуждение от коллектива,чтобы стыдно ему стало, его семье,родственникам,соседям по даче.Во второй раз наказать отменением скидки в летний санаторий.Ну уж если он злостно в третий раз нарушит,то ,конечно, по всей строгости...забрать льготы на проезд в общественном транспорте,что бы другим неповадно было.
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