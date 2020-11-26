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Тариф на холодну воду і
водовідведення пропонують підвищити

Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:15

Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити

Пропонуємо до обговорення:
Вартість тарифів на воду буде підвищена, але при цьому вона буде залежати від регіону або від конкретного міста.

Дивися повний текст Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:15

Мои ж вы хорошие!!!!! Тут люди без денег и работы, пандемия, а вы то газ повышаете, то эл. энергию, сейчас воду и водоотвод!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40

Справка Finance.ua:

В Украине, согласно нормативам Кабмина, температура в утепленном помещении не должна быть ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).


Может Finance.ua стоит сперва прочитать сами нормативы, чтобы не вводить людей в заблуждение?

Додаток до Порядку
ВИМОГИ
щодо кількісних і якісних показників послуг
та зменшення плати у разі їх відхилення
від нормативних
...
Централізоване опалення
...
температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град.C (у наріжних кімнатах - 20 град.C)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151 ... %25BF#Text
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:52

Самая высокая цена в Днепре
Самая низкая во Львове

Рынок против физики? В Днепре воды можно из Днепра набрать бесплатно, а во Львове где?
censerus
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