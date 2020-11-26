Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити
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В Украине, согласно нормативам Кабмина, температура в утепленном помещении не должна быть ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).
Может Finance.ua стоит сперва прочитать сами нормативы, чтобы не вводить людей в заблуждение?
Додаток до Порядку ВИМОГИ щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних ... Централізоване опалення ... температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град.C (у наріжних кімнатах - 20 град.C)