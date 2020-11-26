Вартість тарифів на воду буде підвищена, але при цьому вона буде залежати від регіону або від конкретного міста.
Дивися повний текст Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:15
Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити.
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:15
Мои ж вы хорошие!!!!! Тут люди без денег и работы, пандемия, а вы то газ повышаете, то эл. энергию, сейчас воду и водоотвод!!!
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40
Может Finance.ua стоит сперва прочитать сами нормативы, чтобы не вводить людей в заблуждение?
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:52
Самая высокая цена в Днепре
Самая низкая во Львове
Рынок против физики? В Днепре воды можно из Днепра набрать бесплатно, а во Львове где?
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:12
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:33
Набери. Вот такая она и в Днепре. Самая дорогая а по качеству самая галимая
Это Днепропетровск детка. Отстояли в ведре воду
Зе-Чмо
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:39
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
Никогда не было и вот опять.
Повышение было два месяца назад. Скоро тарифы будут под среднюю зп, и дороже в мире, но нарид все устраивает.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:46
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
так вроде в Европе тарифы дорогие, а у нас курс на Европу
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:28
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
уже нет... в Германии Франции возможно еще дороже но уровень Болгарии Польши практически догнали. Но у них есть рынок а у нас олигархическое рабство.
а по моему нет. Мы надежно и прочно свернули в сторону неофеодализма.
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