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Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 02:36
Кінець епохи бідності, зелені вирішили обдирати народі дальше, щоб олігархи наживались.
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pmtrop
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