Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 02:36
Кінець епохи бідності, зелені вирішили обдирати народі дальше, щоб олігархи наживались.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:34
Не надо вообще платить.сейчас карантин.народ превратили в стадо лохов
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google [Bot] і 27 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|