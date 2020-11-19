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Тариф на холодну воду і
водовідведення пропонують підвищити

Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 02:36

Кінець епохи бідності, зелені вирішили обдирати народі дальше, щоб олігархи наживались.
pmtrop
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:11

Давайте не мелочиться, а сразу раза в два, а можно и в три, поднять цены на всё! Тогда точно вас вынесут на вилах.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:12

Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ

  Галина441 написав:Тут люди без денег и работы

Так может пора оторвать ж*** от дивана и пойти искать работу за которую платят деньги?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:19

Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ

Урааа!
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chipmunk
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