Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:36
Кінець епохи бідності, зелені вирішили обдирати народі дальше, щоб олігархи наживались.
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:12
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
Так может пора оторвать ж*** от дивана и пойти искать работу за которую платят деньги?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:19
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
Урааа!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:07
Ну дик, епоха бідності ж скінчилась ще рік тому. А багаті можуть собі дозволити платити більше.
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