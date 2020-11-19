Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищити

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 02:36
Кінець епохи бідності, зелені вирішили обдирати народі дальше, щоб олігархи наживались.
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:12
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
Так может пора оторвать ж*** от дивана и пойти искать работу за которую платят деньги?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:19
Re: Тариф на холодну воду і водовідведення пропонують підвищ
Урааа!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:07
Ну дик, епоха бідності ж скінчилась ще рік тому. А багаті можуть собі дозволити платити більше.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:47
не угадали, есть артезианская и со Стрыя
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:51
и как это повлияет на качество? Кто-то пробовал вообще ее пить из крана?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:07
Дилемма, кто-то не хочет оторвать ж***, а кому то неважно куда, на какие услуги и какого качества он эти деньги выбрасывает, в ущерб своей семье, каждый раз все больше и больше. Или может не все равно, а это форумная бровада? Тарифы уже по заявлениям европейских комиссий у нас аналогичные или выше европейских, к примеру газ, электричество. Услуги какого качества получают украинцы и куда идут средства наверное лишнее для не обремененного такими проблемами мозга пересичного.
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