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Вакцина від коронавірусу: як і
де робитимуть щеплення німцям

Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:17

Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям

Пропонуємо до обговорення:
Щеплення в Німеччині зможуть почати робити вже на початку 2021 року, а можливо, навіть в кінці поточного.

Дивися повний текст Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:18

А как и где будут делать украинцам???
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