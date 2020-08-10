|
|
Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Щеплення в Німеччині зможуть почати робити вже на початку 2021 року, а можливо, навіть в кінці поточного.
Дивися повний текст Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91487
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:18
А как и где будут делать украинцам???
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор