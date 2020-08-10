Щеплення в Німеччині зможуть почати робити вже на початку 2021 року, а можливо, навіть в кінці поточного.
Дивися повний текст Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:17
Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям
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Дивися повний текст Вакцина від коронавірусу: як і де робитимуть щеплення німцям.
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:51
Кому нафиг нужна эта вакцина через год после начала эпидемии. Все кто хотел уже переболели.
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