Кабінет міністрів відмовився від карантину вихідного дня: на вихідних і в будні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.
Дивися повний текст Уряд скасував карантин вихідного дня.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16
Уряд скасував карантин вихідного дня
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Дивися повний текст Уряд скасував карантин вихідного дня.
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:17
“Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления”, – рассказал глава Кабмина.
Ну конечно, а куда ж стране без елки за 7000000 грн. ?!!! Надо поддержать обязательно!!!
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