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Уряд скасував
карантин вихідного дня

Уряд скасував карантин вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16

Уряд скасував карантин вихідного дня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів відмовився від карантину вихідного дня: на вихідних і в будні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.

Дивися повний текст Уряд скасував карантин вихідного дня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:17

“Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления”, – рассказал глава Кабмина.

Ну конечно, а куда ж стране без елки за 7000000 грн. ?!!! Надо поддержать обязательно!!!
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:50

мне эти метания напоминают анекдот:

– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
– Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
– Что делать?
– Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
– Что делать, ребе?
– Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
– Ребе, все куры сдохли.
– Жалко, у меня было еще столько идей…
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:56

  RomanTik написав:мне эти метания напоминают анекдот:

– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
– Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
– Что делать?
– Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
– Что делать, ребе?
– Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
– Ребе, все куры сдохли.
– Жалко, у меня было еще столько идей…

беда в том, что у них это не анекдот.... а образ мышления.....
svetoch-10
 
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