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Коли українцям
повідомлять про локдаун

Коли українцям повідомлять про локдаун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49

Коли українцям повідомлять про локдаун

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Коли українцям повідомлять про локдаун.
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