Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49
Коли українцям повідомлять про локдаун
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Дивися повний текст Коли українцям повідомлять про локдаун.
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:15
"Друзьям — всё, врагам — закон." (с)
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