Найбільше виграли від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими.
Дивися повний текст Кому додали найбільше пенсії.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:08
Кому додали найбільше пенсії
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Дивися повний текст Кому додали найбільше пенсії.
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:31
Целый год анонсировали повышение пенсий, а сегодня оказалось, что речь шла о 57 копейках.
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