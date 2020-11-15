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Кому додали найбільше пенсії

Кому додали найбільше пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:08

Кому додали найбільше пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше виграли від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими.

Дивися повний текст Кому додали найбільше пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:08

Ну конечно, у кого большая пенсия им же нужнее
miliontiy
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:33

Позор.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:14

Хоть бы не позорились такие "огромные суммы" писать
zhidkov95
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:31

Целый год анонсировали повышение пенсий, а сегодня оказалось, что речь шла о 57 копейках.
finuser424
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:04

зато тарифы сразу подымают на десятки процентов, да и на себе правительство как-то не желает экономить. Эх слуги-слуги, только вот чьи?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:29

Re: Кому додали найбільше пенсії

  RomanTik написав:слуги-слуги, только вот чьи?
не слуги а прислуга ..... ну а кого сами знаете.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:26

Это просто насмешка над пенсионерами,зачем было вообще называть это добавкой, при росте цен в десятки раз?.
ludmila19590522
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:14

Re: Кому додали найбільше пенсії

  ludmila19590522 написав:при росте цен в десятки раз?

А что подорожало аж в десятки раз?
Faceless
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