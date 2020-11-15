Кому додали найбільше пенсії

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 01:19
Почему повышается пенсия у тех, кто и так много получает?. Пенсия меньше прожиточного минимума- это что, испытание на выживание? Где такое видано, в какой стране?
Додано: Чет 03 гру, 2020 02:00
А работающим не надо, они не пенсионеры. Ну и добавили ! Смех да и только ! Пусть кто добавлял проживёт на среднюю пенсию месяц и узнает что та почём, даже не на минималку
Додано: Чет 03 гру, 2020 03:26
А если пенсия,2тыс 100 гр.,это придел всему???Это уже до тех пор,когда ногами вперед понесут???Как то обьяснитесь перед такими людьми!То что там в статье,одно понятно,мало 17 тыс с лишним,вам еще положено!А мы что не работали???Учились и проходили рабочую практику,а с 18 лет пахали,создавали блага,что бы в Незалежной все уничтожили дельцы и нас обокрали ,да и сейчас обкрадают!
Додано: Чет 03 гру, 2020 06:33
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:06
При минимальной пенсии платите за комуналку и при этом не умирает с голоду ,значит вам хватает. Поэтому нэ скиглить!!! А слабо всем дружно перестать платить! И сказать,как нам говорят : Денег нет,но вы держитесь!
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:16
Как может выжить инвалид на пенсию 1800, когда ежемесячно на аптеку по минимуму уходит 1200... одно слово - просто С.ки.
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