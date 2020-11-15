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Кому додали найбільше пенсії

Кому додали найбільше пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:40

Коммуналка дорожает на 30% а пенсия на 8% значит пенсионер будет 22% доплачивать со своей мизерной пенсии. СУПЕР арифметика. С- - - ОЧИ !!!
sisterov1965
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:46

Не забыли тарифы поднять и этот процесс не останавливается,зачем такой президент с своими слугами которые вгоняют в преступления народ,постоянно врут,запугивают и обещают а паралельно способствуют нерасскрытию преступлений прошлой власти.Так кто они есть?А я вам напишу,они есть преступники.
megabitcoinua
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:52

МЕНІ.
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igorbuda52
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