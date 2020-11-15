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Кому додали найбільше пенсії

Кому додали найбільше пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:40

Коммуналка дорожает на 30% а пенсия на 8% значит пенсионер будет 22% доплачивать со своей мизерной пенсии. СУПЕР арифметика. С- - - ОЧИ !!!
sisterov1965
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:46

Не забыли тарифы поднять и этот процесс не останавливается,зачем такой президент с своими слугами которые вгоняют в преступления народ,постоянно врут,запугивают и обещают а паралельно способствуют нерасскрытию преступлений прошлой власти.Так кто они есть?А я вам напишу,они есть преступники.
megabitcoinua
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:52

МЕНІ.
4 гривні.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:38

Тем кто и так греб деньги лопатой еще себе добавили. А нищим они они добавили копейки которые даже в магазинах не принимают. Гореть вам в Аду. Ето не власть а окупационные администрации. И они еще хотят поднять тарифы на електроенергию кивая на Запад. Зато про пенсии и зарплаты в 10 раз меньше чем в Европе дают бомжам в качестве пособия ета бандитская власть предпочитает не упоминать.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:54

Мой муж инвалид 2й гр ,а на лечение уходит 1500 получает 1712 я думаю президенту и депутатам надо такую пенсию .Пусть по оменяют все выплаты , а добавят инвалидам.
gbardukova67
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:28

Не поймуодного у кого самоя большая пенсия тот и получает самую большую гадбавку,а. мы,у кошо минтималка получат копейки.
natahsa1950
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:05

А много у нас осталось инвалидов войны? Какой войны? Второй мировой?
a_gubin
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:07

Як вижити?

Пенсія 1712 гривень у інваліда другої групи, субсидію забрали . Даже віддав всю пенсію до копійки не хватить заплатити комунальні послуги.
Вихід або помирати з голоду або від холоду.
Як це можна назвати?
Знищення?
kobzevanatalia054
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