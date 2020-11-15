|
|
Кому додали найбільше пенсії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:45
Как держали нас за бы*** так и держит до сих пор.....
-
al_zupik
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор