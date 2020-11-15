Кому додали найбільше пенсії

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:14
наче у тех у кого максимальная пенсия, больше15тис грн, нема за шо лососеву икру купляти шо им бильше500грн добавка до пенсии, а нам якихто2долари, от яка може бути до них любов и повага коли вони тики о своей шкуре переживают да ще и за наш рахунок,, таким як вони здравствуйте чи здорови будьте немае сил и бажання казати и желати, бо вониж сами о себе попереживають да и за наш, народа, рахунок
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