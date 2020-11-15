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Кому додали найбільше пенсії

Кому додали найбільше пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:45

Как держали нас за бы*** так и держит до сих пор.....
al_zupik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:14

наче у тех у кого максимальная пенсия, больше15тис грн, нема за шо лососеву икру купляти шо им бильше500грн добавка до пенсии, а нам якихто2долари, от яка може бути до них любов и повага коли вони тики о своей шкуре переживают да ще и за наш рахунок,, таким як вони здравствуйте чи здорови будьте немае сил и бажання казати и желати, бо вониж сами о себе попереживають да и за наш, народа, рахунок
viktortojze
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Повідомлень: 1
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