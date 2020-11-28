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Шмигаль назвав кількість українців,
які зможуть отримати...

Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21

Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Також передбачена програма для збереження існуючих робочих місць.

Дивися повний текст Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати обіцяні Зеленським 8 тисяч у разі локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21

вот только как гласит народная мудрость обещанного 3 года ждут...
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