Також передбачена програма для збереження існуючих робочих місць.
Дивися повний текст Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати обіцяні Зеленським 8 тисяч у разі локдауну.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21
Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати обіцяні Зеленським 8 тисяч у разі локдауну.
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:29
юридичні особи, яким буде відшкодовуватися одномісячне ЄСВ, яке розраховується як середнє значення за останні 10 місяців сплаченого єдиного соціального внеску такими підприємствами в бюджет - повний нонсенс, а саму ЗП як платити, якщо компанія не працює? Людям як жити без зарплати?
матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років, та подальше забезпечення програм, що передбачають допомогу по тимчасовій непрацездатності.
для ФОПів це 4025 грн в міс, як жити на такі гроші? Окрім того локдаун, це ризик вже не змогти відновити свій мінібізнес, вартість оренди теж ніхто не відміняє.
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