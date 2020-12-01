З 2014 року Євросоюз уже виділив Україні 16,5 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і позик.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21
ЄС за шість років надав Україні грантів та позик на...
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Дивися повний текст ЄС за шість років надав Україні грантів та позик на понад 16 млрд євро.
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