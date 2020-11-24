Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні. Реалізація Концепції передбачена протягом 2020-2030 років.
Дивися повний текст Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до 2030 року.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59
Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до 2030 року.
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59
Может пора реальной экономикой заняться??? Там ничего не созрело в головах на эту тему, кроме "мы договорились с МВФ/Евросоюзом/МКБ/(неважно какая абревиатура) и нам пообещали выделить (неважно какая цифра)"
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