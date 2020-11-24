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Кабмін схвалив Концепцію
розвитку штучного інтелекту до...

Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59

Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні. Реалізація Концепції передбачена протягом 2020-2030 років.

Дивися повний текст Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59

Может пора реальной экономикой заняться??? Там ничего не созрело в головах на эту тему, кроме "мы договорились с МВФ/Евросоюзом/МКБ/(неважно какая абревиатура) и нам пообещали выделить (неважно какая цифра)"
svetoch-10
 
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