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Названо середню вартість 1
га сільгоспземель після...

Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45

Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...

Пропонуємо до обговорення:
Стартова ціна 1 га сільськогосподарських земель після запуску ринку землі може скласти близько 50-60 тисяч гривень.

Дивися повний текст Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після запуску ринку.
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