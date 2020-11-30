|
|
Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45
Пропонуємо до обговорення:
Стартова ціна 1 га сільськогосподарських земель після запуску ринку землі може скласти близько 50-60 тисяч гривень.
Дивися повний текст Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після запуску ринку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91494
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|547
|
|
|2
|247
|
Вів 01 гру, 2020 16:15
finua
|
|1
|150
|