Стартова ціна 1 га сільськогосподарських земель після запуску ринку землі може скласти близько 50-60 тисяч гривень.
Дивися повний текст Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після запуску ринку.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45
Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...
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Дивися повний текст Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після запуску ринку.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:48
Цены ни о чем. Хотят полешману забрать землю у бабулек. И пытаются готовить людей к тому, что их земля ничего не стоит.
Но человек может как продавать так и сдавать в оренду землю за любую сумму.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:10
Олени... что за смешная цена... за копейки хотят землю продавать ...
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