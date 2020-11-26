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Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Український Фонд боротьби з коронавірусом, який вже витрачений на 62%, некоректно називати COVID-фондом, а гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить економіці найбільше вигоди – створює 4-8 робочих місць в суміжних областях, вважають в уряді.
Дивися повний текст Чому гроші з \"коронавірусного\" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:34
только потому что на строительстве дорог легче украсть, стабильно разворовуют от 60% бюджета, пусть свои басни он расказует шахтерам ахметова.
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