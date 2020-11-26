|
|
|
Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Український Фонд боротьби з коронавірусом, який вже витрачений на 62%, некоректно називати COVID-фондом, а гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить економіці найбільше вигоди – створює 4-8 робочих місць в суміжних областях, вважають в уряді.
Дивися повний текст Чому гроші з \"коронавірусного\" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91491
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:34
только потому что на строительстве дорог легче украсть, стабильно разворовуют от 60% бюджета, пусть свои басни он расказует шахтерам ахметова.
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 01:58
R2 написав:
гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить ... найбільше вигоди – створює 4-8...
Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля.
Та да, именно "будівництво доріг приносить найбільше вигоди". И ведь всего то надо песок и щебень от правильных компаний закупать в 4-8 раз дороже чем раньше было.
И вуаля... результат
Это вам не какую то совркеменную модульную больницу построить на 1000 койкомест, под короновирусных, да в каждом облцентре или пару заводов под кислород. Сколько на те больницы там того песка и щебня надо? Да и на медоборудовании и кислороде особо много стремно украсть, средние цены все известны. Не интересно.
То ли дело бетон и битум
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6461
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3022 раз.
- Подякували: 1919 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|85
|
Сер 02 гру, 2020 12:09
l4567
|
|3
|321
|
|
|2
|198
|
|