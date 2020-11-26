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Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Український Фонд боротьби з коронавірусом, який вже витрачений на 62%, некоректно називати COVID-фондом, а гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить економіці найбільше вигоди – створює 4-8 робочих місць в суміжних областях, вважають в уряді.
Дивися повний текст Чому гроші з \"коронавірусного\" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля
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R2
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:34
только потому что на строительстве дорог легче украсть, стабильно разворовуют от 60% бюджета, пусть свои басни он расказует шахтерам ахметова.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 01:58
R2 написав:
гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить ... найбільше вигоди – створює 4-8...
Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля.
Та да, именно "будівництво доріг приносить найбільше вигоди". И ведь всего то надо песок и щебень от правильных компаний закупать в 4-8 раз дороже чем раньше было.
И вуаля... результат
Это вам не какую то совркеменную модульную больницу построить на 1000 койкомест, под короновирусных, да в каждом облцентре или пару заводов под кислород. Сколько на те больницы там того песка и щебня надо? Да и на медоборудовании и кислороде особо много стремно украсть, средние цены все известны. Не интересно.
То ли дело бетон и битум
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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EKO
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:59
Тут подмена понятий или опечатка "Именно строительство дорог приносит экономике больше всего выгодыю..."
Правильно "Именно строительство дорог приносит нам (ворам на службе государства) больше всего выгоды".
На стоимости больниц и тем более оборудовании - много не наворуешь. Да и распыляться нужно на множество объектов и тендеров. А на дорогах - легко. Окружную строили, на половине участков до сих пор бровок нет. Кусок сделан, а потом - бац и просто земля. Дырок типа для проверки качества насверлили и тут же забыли заделать. Пару нет и готово - нужно заново ложить асфальт. На пару см сделал уже и ниже - млн в карман.
А тут 100 млрд!
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pmdunavesta
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:45
Дороги важны и дороги нужны.
Все ездят на транспорте, разбитые дороги это очень дорого (начиная от нервов и до импорта запчастей) для экономики и каждого человека.
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Rainbow
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:01
EKO написав: R2 написав:
гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить ... найбільше вигоди – створює 4-8...
Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля.
Та да, именно "будівництво доріг приносить найбільше вигоди". И ведь всего то надо песок и щебень от правильных компаний закупать в 4-8 раз дороже чем раньше было.
И вуаля... результат
Это вам не какую то совркеменную модульную больницу построить на 1000 койкомест, под короновирусных, да в каждом облцентре или пару заводов под кислород. Сколько на те больницы там того песка и щебня надо? Да и на медоборудовании и кислороде особо много стремно украсть, средние цены все известны. Не интересно.
То ли дело бетон и битум
Больницу и сложнее строить (она банально может рухнуть), и внимания больше. Помните "лікарню майбутнього"?
А дороги - кинул что-то, разравнял - и "поминай как звали"
Biden's Laptop Matters
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