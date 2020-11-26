RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому гроші з "коронавірусного"
фонду витрачають на...

Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11

Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на...

Пропонуємо до обговорення:
Український Фонд боротьби з коронавірусом, який вже витрачений на 62%, некоректно називати COVID-фондом, а гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить економіці найбільше вигоди – створює 4-8 робочих місць в суміжних областях, вважають в уряді.

Дивися повний текст Чому гроші з \"коронавірусного\" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91495
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:34

только потому что на строительстве дорог легче украсть, стабильно разворовуют от 60% бюджета, пусть свои басни он расказует шахтерам ахметова.
l4567
 
Повідомлень: 205
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:58

  R2 написав: гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить ... найбільше вигоди – створює 4-8...

Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля.


Та да, именно "будівництво доріг приносить найбільше вигоди". И ведь всего то надо песок и щебень от правильных компаний закупать в 4-8 раз дороже чем раньше было.
И вуаля... результат :idea:

Это вам не какую то совркеменную модульную больницу построить на 1000 койкомест, под короновирусных, да в каждом облцентре или пару заводов под кислород. Сколько на те больницы там того песка и щебня надо? Да и на медоборудовании и кислороде особо много стремно украсть, средние цены все известны. Не интересно.
То ли дело бетон и битум :twisted:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6461
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 1919 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:59

Тут подмена понятий или опечатка "Именно строительство дорог приносит экономике больше всего выгодыю..."
Правильно "Именно строительство дорог приносит нам (ворам на службе государства) больше всего выгоды".
На стоимости больниц и тем более оборудовании - много не наворуешь. Да и распыляться нужно на множество объектов и тендеров. А на дорогах - легко. Окружную строили, на половине участков до сих пор бровок нет. Кусок сделан, а потом - бац и просто земля. Дырок типа для проверки качества насверлили и тут же забыли заделать. Пару нет и готово - нужно заново ложить асфальт. На пару см сделал уже и ниже - млн в карман.
А тут 100 млрд!
pmdunavesta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 06.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:45

Дороги важны и дороги нужны.
Все ездят на транспорте, разбитые дороги это очень дорого (начиная от нервов и до импорта запчастей) для экономики и каждого человека.
Rainbow
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:01

  EKO написав:
  R2 написав: гроші з нього направили в основному на ремонт і будівництво доріг не випадково. Саме будівництво доріг приносить ... найбільше вигоди – створює 4-8...

Чому гроші з "коронавірусного" фонду витрачають на дороги - пояснення Шмигаля.


Та да, именно "будівництво доріг приносить найбільше вигоди". И ведь всего то надо песок и щебень от правильных компаний закупать в 4-8 раз дороже чем раньше было.
И вуаля... результат :idea:

Это вам не какую то совркеменную модульную больницу построить на 1000 койкомест, под короновирусных, да в каждом облцентре или пару заводов под кислород. Сколько на те больницы там того песка и щебня надо? Да и на медоборудовании и кислороде особо много стремно украсть, средние цены все известны. Не интересно.
То ли дело бетон и битум :twisted:

Больницу и сложнее строить (она банально может рухнуть), и внимания больше. Помните "лікарню майбутнього"? :)

А дороги - кинул что-то, разравнял - и "поминай как звали" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13425
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7386 раз.
Подякували: 3524 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11

Будівництво доріг - так, приносить в економіку і створює робочі місця. Це якщо їх будувати. А для цього потрібний конкурс.
Гроші з Фонду просто роздали потрібним конторам, які щось там наляпали і назвали це дорогоми. Жодних договорів, жодної відповідальності.
Тому це не будівництво, а крадівництво.
alt402
 
Повідомлень: 106
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінрегіоні розповіли, на що підуть гроші, виділені на...
R2 » Сер 02 гру, 2020 12:09
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 12:09
l4567
Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у...
R2 » Чет 26 лис, 2020 21:09
3 323
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 16:25
Rainbow
У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані...
R2 » Сер 25 лис, 2020 11:26
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 12:32
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron