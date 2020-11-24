Електроенергія для населення подорожчає. 90 копійок і навіть 1,68 грн – занадто мала ціна, переконані в Міненерго.
Дивися повний текст Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:48
Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:49
Еще бы указали, кто должен заниматься содержанием и обслуживанием эл.сетей. Киевэнерго спихивает на ЖЭК, ЖЭК на нехватку денег и какие-то постановления о самоуправлении, а проводка с внутрипарадных щитках горит и всем пофиг. Но бабки любят зашибать все. Чего равняться на Болгарию, Венгрию и т.п.? У них такие же заработки как у нас? Такой беспредел и воровство? Вначале бы равнялись на сервис, а потом бы тыкали, мол у нас сервис одинаковый, а зарабатываем меньше. Ок, согласен. Поднимайте цены.
И когда эти скоты уже набьют брюхо?
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:50
Все! Достали!
Пенсию подняли на 57 гривен!
Больше не плачу ни за свет ни за другие услуги!
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:56
Вперед и с песней. Но главное за 20 минималок не "перевалить":
|