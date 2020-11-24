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Платитимемо більше: які рахунки
за світло будуть з 2021 року

Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:48

Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Електроенергія для населення подорожчає. 90 копійок і навіть 1,68 грн – занадто мала ціна, переконані в Міненерго.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:49

Еще бы указали, кто должен заниматься содержанием и обслуживанием эл.сетей. Киевэнерго спихивает на ЖЭК, ЖЭК на нехватку денег и какие-то постановления о самоуправлении, а проводка с внутрипарадных щитках горит и всем пофиг. Но бабки любят зашибать все. Чего равняться на Болгарию, Венгрию и т.п.? У них такие же заработки как у нас? Такой беспредел и воровство? Вначале бы равнялись на сервис, а потом бы тыкали, мол у нас сервис одинаковый, а зарабатываем меньше. Ок, согласен. Поднимайте цены.
И когда эти скоты уже набьют брюхо?
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:50

Все! Достали!
Пенсию подняли на 57 гривен!
Больше не плачу ни за свет ни за другие услуги!
sa1984
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:56

  sa1984 написав:Все! Достали!
Пенсию подняли на 57 гривен!
Больше не плачу ни за свет ни за другие услуги!

Вперед и с песней. Но главное за 20 минималок не "перевалить":
Оригинал на Telegram-канале "Адвокат права"

С начала этого года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии). По состоянию на начало марта, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность составила более 32 млрд грн.

И когда карантин закончится (а он закончится!), поставщики жилищно-коммунальных услуг начнут отнимать у вас имущество. Суды завалят исками, и далеко не о том, что вы задолжали и надо принудительно взыскать с вас эти деньги, а сразу об аресте вашего "семейного гнезда".

Один мужик из Луцка остался без квартиры, и это не шутка. Реальная судебная практика!

https://112.ua/mnenie/ne-platite-za-kom ... 35994.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:01

  sa1984 написав:Все! Достали!
Пенсию подняли на 57 гривен!
Больше не плачу ни за свет ни за другие услуги!

субсидия онлайн - мои знакомые оформили
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:08

Продаю квартиру и покупаю солнечные панели в село.
Работать и платить по тарифам мафии - это хуже чем куколдство
censerus
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