Електроенергія для населення подорожчає. 90 копійок і навіть 1,68 грн – занадто мала ціна, переконані в Міненерго.
Дивися повний текст Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:48
Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:49
Еще бы указали, кто должен заниматься содержанием и обслуживанием эл.сетей. Киевэнерго спихивает на ЖЭК, ЖЭК на нехватку денег и какие-то постановления о самоуправлении, а проводка с внутрипарадных щитках горит и всем пофиг. Но бабки любят зашибать все. Чего равняться на Болгарию, Венгрию и т.п.? У них такие же заработки как у нас? Такой беспредел и воровство? Вначале бы равнялись на сервис, а потом бы тыкали, мол у нас сервис одинаковый, а зарабатываем меньше. Ок, согласен. Поднимайте цены.
И когда эти скоты уже набьют брюхо?
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:50
Все! Достали!
Пенсию подняли на 57 гривен!
Больше не плачу ни за свет ни за другие услуги!
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:56
Вперед и с песней. Но главное за 20 минималок не "перевалить":
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:01
субсидия онлайн - мои знакомые оформили
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:38
_hunter
За срок исковой давности 3 года практически невозможно накопить долг в 20 минималок по какой-либо коммунальной услуге. Этим и пользуются неплательщики, так как закон их защищает.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:47
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:13
Кто бы сомневался, что будем платить не меньше. Хоть бы раз сказали - со следующего месяца цена на газ будет снижена на 40 процентов. Но этого никто не даст сделать, к сожалению...
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