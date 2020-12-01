Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:46
Ахметов продает нашу електроенергию за бугор по 90 копеек. Хотите сказать что Ахметов работает себе в убыток или ворует бесплатно нашу електроенергию? Для кого вы вешаете лапшу что украинцы пользуются електроенергией по 1 копейке. Себестоимость електроенергии в Украине 40-45копеек. При етом украинцы и так плотят в 3-4 раза дороже чем нужно. Так и говорите что бандитская власть хочет за счет украинцев заплатить по счетам Ахметова, Коломойского, Фирташа и еще нескольких мафиозных кланов которые не платят за електроенергию.
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:12
Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021
Тарифы уже по заявлениям европейских комиссий у нас аналогичные или выше европейских, к примеру газ, электричество. Услуги какого качества получают украинцы и куда идут средства наверное лишнее для не обремененного такими проблемами мозга пересичного.
Здесь много вариантов, что не дадут.
Если уже имеется долг, то нужно оплатить, но гарантий, что получишь субсидию нет.
Имею таких соседей, взяли кредит оплатили 5К - ответ отрицательный.
Другие заплатили ЕСВ - тоже самое.
Двум пенсионеркам в текущем отопительном уменьшили сумму на 1200 от прошлого.
К тому же в муниципальном реестре появились записи умерших родственников 3-5 лет назад, из которого теперь собес берет состав семьи. Выборы не прошли даром.
Общий фонд сокращают, так что это все от лукавого.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:57
Они не нажрутся никогда,это нужно понимать.Это же клептомания.Чем больше украл-тем больше хочется...
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:26
Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021
Краса неписана! Привіт всім зубожілим зебілам...
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:37
Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021
Зебилы ситуативная реинкарнация порохоботов. Геном реформаторской клептомании в ЖКХ был имплантирован в 2015, а мутировал в циничный грабеж в 2017 году.
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