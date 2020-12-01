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Платитимемо більше: які рахунки
за світло будуть з 2021 року

Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:46

Ахметов продает нашу електроенергию за бугор по 90 копеек. Хотите сказать что Ахметов работает себе в убыток или ворует бесплатно нашу електроенергию? Для кого вы вешаете лапшу что украинцы пользуются електроенергией по 1 копейке. Себестоимость електроенергии в Украине 40-45копеек. При етом украинцы и так плотят в 3-4 раза дороже чем нужно. Так и говорите что бандитская власть хочет за счет украинцев заплатить по счетам Ахметова, Коломойского, Фирташа и еще нескольких мафиозных кланов которые не платят за електроенергию.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:12

Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021

Тарифы уже по заявлениям европейских комиссий у нас аналогичные или выше европейских, к примеру газ, электричество. Услуги какого качества получают украинцы и куда идут средства наверное лишнее для не обремененного такими проблемами мозга пересичного.
  yama написав:субсидия онлайн - мои знакомые оформили

Здесь много вариантов, что не дадут.
Если уже имеется долг, то нужно оплатить, но гарантий, что получишь субсидию нет.
Имею таких соседей, взяли кредит оплатили 5К - ответ отрицательный.
Другие заплатили ЕСВ - тоже самое.
Двум пенсионеркам в текущем отопительном уменьшили сумму на 1200 от прошлого.
К тому же в муниципальном реестре появились записи умерших родственников 3-5 лет назад, из которого теперь собес берет состав семьи. Выборы не прошли даром.
Общий фонд сокращают, так что это все от лукавого.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:57

Они не нажрутся никогда,это нужно понимать.Это же клептомания.Чем больше украл-тем больше хочется...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:26

Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021

Краса неписана! Привіт всім зубожілим зебілам...
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:37

Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021

Зебилы ситуативная реинкарнация порохоботов. Геном реформаторской клептомании в ЖКХ был имплантирован в 2015, а мутировал в циничный грабеж в 2017 году.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:31

Чем ещё славны эти пройдохи?
vladimirdermanovskiy
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32

И какая от них польза в целом?
vladimirdermanovskiy
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:20

  ruvex написав:Зебилы ситуативная реинкарнация порохоботов. Геном реформаторской клептомании в ЖКХ был имплантирован в 2015, а мутировал в циничный грабеж в 2017 году.


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andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 03:34

Незабываем и про доход граждан, той же Болгариии или Венгрии. Ни один европеец не будет работать за 4 000 гривень в месяц. Потому и нет наплыва заробитчан с Европы в Украине. Была бы в Украине зарплата среднестатистического украинца как в Германии -- вот тогда и делали бы соотношение - (доход-оплата). А так, получится, что при мизерной зарплате украинца,оплата электртэнергии будет стоить в сотни раз выше чем в Европе.
vasya1945terkin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:42

На днях ахметка закупил электричество за 60коп, при том что у него есть своя зелёная энергетика
miliontiy
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