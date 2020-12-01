|
|
Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:20
Да-да! Нужно побольше возмущаться в интернете- это поможет пропердеть диван!!! : )
-
Forum
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 30.11.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|53
|
|
|0
|45
|
Чет 03 гру, 2020 16:55
R2
|
|2
|153
|
Сер 02 гру, 2020 20:58
PV