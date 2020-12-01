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Платитимемо більше: які рахунки
за світло будуть з 2021 року

Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:20

Да-да! Нужно побольше возмущаться в интернете- это поможет пропердеть диван!!! : )
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PV

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