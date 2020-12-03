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Платитимемо більше: які рахунки
за світло будуть з 2021 року

Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:20

Да-да! Нужно побольше возмущаться в интернете- это поможет пропердеть диван!!! : )
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:19

А когда им было много, им все мало , у нас и так самая дорогая электроэнергия, при том что есть АЭС, гнобят народ т.е. уничтожают, делают енергоносители недоступными для большинства населения.
volandv1953
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:49

Вот он, геноцид - свои-своих добивают. Села исчезают, работы нет- рабами едем заграницу. Но стаж, который негде заработать-подняли. А коммунальные-одно изевательство! Все самое главное успешно удалось развалить-семьи, образование, медицыну. Где наши патриоты???
lilegorodnikovoj
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03

Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))
sveneld83
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14

  sveneld83 написав:Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))

Да-да, а еще можно купить билетик и не поехдать по нему. А еще уши назло маме можно отморозить...
_hunter
 
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