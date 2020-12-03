Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:19
А когда им было много, им все мало , у нас и так самая дорогая электроэнергия, при том что есть АЭС, гнобят народ т.е. уничтожают, делают енергоносители недоступными для большинства населения.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03
Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04
В развитом социуме можно так сделать, но здесь умственные способности не главное. Главное открытый рот и непроизвольное слюноотделение.
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