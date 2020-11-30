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Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:19
А когда им было много, им все мало , у нас и так самая дорогая электроэнергия, при том что есть АЭС, гнобят народ т.е. уничтожают, делают енергоносители недоступными для большинства населения.
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volandv1953
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03
Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))
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sveneld83
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14
sveneld83 написав:
Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))
Да-да, а еще можно купить билетик и не поехдать по нему. А еще уши назло маме можно отморозить...
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_hunter
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04
sveneld83 написав:
Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))
В развитом социуме можно так сделать, но здесь умственные способности не главное. Главное открытый рот и непроизвольное слюноотделение.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:12
У європі в розетках немає ні 170В, ні 290В, а населення не займається прокладкою ліній і скиданнями на трансформатор.
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svyatoslav_hromyak
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