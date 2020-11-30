Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року

Додано: Пон 07 гру, 2020 12:13

Во всём мире энергетика - основа Государства.

И государства беспокоятся о доступности к электроэнергии, как экологически чистому виду энергии.

Украина единственная в мире страна, где электогенерация падает.

Для развития у населения должен быть неограниченный доступ к электоэнергии - ан только в Украине идёт обратный процесс - неудержимый рост прокладок, цен,.....

В результате экономика в ....

И в то же время "наёмные лицедеи" - валят свою генерацию электроэнергии и покупают российскую в Белоруссии - уже на миллиард грн купили - страна абсурда, или Врага у Власти?

Врага каждого украинца?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.