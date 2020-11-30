Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:19
А когда им было много, им все мало , у нас и так самая дорогая электроэнергия, при том что есть АЭС, гнобят народ т.е. уничтожают, делают енергоносители недоступными для большинства населения.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03
Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04
В развитом социуме можно так сделать, но здесь умственные способности не главное. Главное открытый рот и непроизвольное слюноотделение.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:12
У європі в розетках немає ні 170В, ні 290В, а населення не займається прокладкою ліній і скиданнями на трансформатор.
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:13
Re: Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021
Во всём мире энергетика - основа Государства.
И государства беспокоятся о доступности к электроэнергии, как экологически чистому виду энергии.
Украина единственная в мире страна, где электогенерация падает.
Для развития у населения должен быть неограниченный доступ к электоэнергии - ан только в Украине идёт обратный процесс - неудержимый рост прокладок, цен,.....
В результате экономика в ....
И в то же время "наёмные лицедеи" - валят свою генерацию электроэнергии и покупают российскую в Белоруссии - уже на миллиард грн купили - страна абсурда, или Врага у Власти?
Врага каждого украинца?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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