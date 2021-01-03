Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року

Да-да, а еще можно купить билетик и не поехдать по нему. А еще уши назло маме можно отморозить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04
В развитом социуме можно так сделать, но здесь умственные способности не главное. Главное открытый рот и непроизвольное слюноотделение.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:12
У європі в розетках немає ні 170В, ні 290В, а населення не займається прокладкою ліній і скиданнями на трансформатор.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:03
Товарищу Бойко и всем тем п дать зарплату в 5000 грн и посмотреть как эти су.... будут жить
Народ Украины сколько мы будем терпеть эту гнусную власть ????????????
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