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Платитимемо більше: які рахунки
за світло будуть з 2021 року

Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14

  sveneld83 написав:Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))

Да-да, а еще можно купить билетик и не поехдать по нему. А еще уши назло маме можно отморозить...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04

  sveneld83 написав:Можно для разнообразия, договориться всей страной не платить первый месяц после поднятия тарифа. Нам это ничего не стоит, а им приятно будет! )))

В развитом социуме можно так сделать, но здесь умственные способности не главное. Главное открытый рот и непроизвольное слюноотделение.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:12

У європі в розетках немає ні 170В, ні 290В, а населення не займається прокладкою ліній і скиданнями на трансформатор.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:03

Товарищу Бойко и всем тем п дать зарплату в 5000 грн и посмотреть как эти су.... будут жить
Народ Украины сколько мы будем терпеть эту гнусную власть ????????????
miha19742
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