Загальна цифра в платіжці збільшиться на 300-700 грн, в залежності від сезону.
Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
тобто неплатежі зростуть на третину.
то якого собі під свята відмовляти.
щоб фірташі, сукіси, бєні, ахмєтки потім жирували за вкрадене у нас?
лехайм, або бухайм(о)!
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:31
тепер залишилось красти, в основному, тільки з бюджета, а це більше помітно для пересічних - тут гідності, мабуть, не потрібно, щоб противитись, так їх ті ж злодії вчать своїми ЗМІ.
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