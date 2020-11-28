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Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%

Пропонуємо до обговорення:
Загальна цифра в платіжці збільшиться на 300-700 грн, в залежності від сезону.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51

тобто неплатежі зростуть на третину.
то якого собі під свята відмовляти.
щоб фірташі, сукіси, бєні, ахмєтки потім жирували за вкрадене у нас?
лехайм, або бухайм(о)!
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:11

Хотят народ успеть поиметь, пока ещё не все в Польшу уехали.
:)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:31

тепер залишилось красти, в основному, тільки з бюджета, а це більше помітно для пересічних - тут гідності, мабуть, не потрібно, щоб противитись, так їх ті ж злодії вчать своїми ЗМІ.
providnyk
 
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