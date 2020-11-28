Загальна цифра в платіжці збільшиться на 300-700 грн, в залежності від сезону.
Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:12
Походу коммунальные платежи остались единственным и основным источником пополнения бюджета страны
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:36
Может когда нибудь напишут, что то типа - "украинцы предупредили, что будут бить тех кто повысит ..." Фантастика, да ? Терпеливый народ.
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